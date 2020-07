Funsat oferece vagas em diversas áreas com salários acima de R$1.500,00

O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta terça-feira (21), 211 oportunidades no mercado de trabalho de Campo Grande. São diversos cargos disponibilizados, com destaque para a vaga de engenheiro elétrico, que não precisa de experiência na área.

Uma vaga para o cargo de encarregado de hortifrutigranjeiro com experiência em supermercado ou mercado. Irá cuidar da organização do empório, da exposição e reposição dos produtos, fazer pedido, ir ao Ceasa fazer compras. Logo, deverá ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ‘B’. Trabalha em escala 6x, com uma folga semanal e um domingo ao mês. o candidato de ter ensino médio incompleto. O salário: R$1500,00 mais horas extras, logo salário poderá chegar a R$2000,000 e vale-transporte.

Uma vaga está disponível para o cargo de engenheiro elétrico para a empresa franquia de energia solar. Superior Completo em Engenharia Elétrica poderá ser recém-formado e com registro ativo no CREA. CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ‘B’. Salário a negociar e o horário de Trabalho é de segunda a sábado.

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em geral – 1 vaga

Irá gerenciar sua seção nos domínios ativos, Recursos Humanos e Valores. Programar e coordenar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos. Elaborar escala de funcionário da equipe. Dentre outros. Ter conhecimento com ar condicionado chiller, racks de congelados e resfriados, empilhadeira. Cursos de NR11, NR10 e NR35. Ter disponibilidade de horário. Escala de 6×1, ou seja, com uma folga semanal e um domingo ao mês. Salário: R$ 2087,38 mais benefícios.

Outras vagas podem ser acessadas no site da Funsat.

As vagas estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.