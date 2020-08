Funsat oferece nesta sexta-feira 171 vagas

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil - ( Foto: Arquivo/ Prefeitura de Campo Grande MS)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta sexta-feira, (14), 171 vagas de emprego em diversas áreas, inclusive para pessoas com ensino superior.

Uma vaga que se destaca é para Analista de Marketing. Esse profissional ficará responsável pelo planejamento e criação de posts, gerenciamento de páginas corporativas, monitoramento e análise de performances, ajustes estratégicos e interações com o público nos canais oficiais da rede. É necessário estar cursando superior na área de comunicação, ter disponibilidade de segunda a sábado e o salário é a combinar com a empresa contratante.

Outra vaga que chama a atenção é de Enfermeiro do Trabalho, que dará suporte ao médico e enfermeiro do trabalho, homologação de atestados, ministrar treinamentos e demais atividades vinculadas ao setor. Os requisitos são superior completo em Enfermagem com especialização em Enfermagem do trabalho, COREN ativo, PCMSO, NR 17 e Pacote Office básico. Salário a combinar mais benefícios.

Para aqueles que se especializaram na área da tecnologia, a Funsat oferece vaga para TI (Técnico de Desenvolvimento de Sistemas). Responsável pela criação de layout de aplicativo. É preciso estar cursando superior na área de tecnologia da informação e ter experiência na função. Salário a combinar, os benefícios são vale transporte e alimentação na empresa.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992, para mais informações (67) 4042-0585. O horário especial de atendimento é das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira.