Funsat oferece 300 vagas em diversas áreas nesta segunda-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta segunda-feira, (27), 300 vagas de emprego em diversas áreas, sendo 50 para PCD (pessoa com deficiência).

Entre as vagas disponíveis 56 são para auxiliar de produção em um frigorífico na cidade de Sidrolândia, distante 70 km de Campo Grande. Para essas vagas é necessário que o candidato more na região da saída para Sidrolândia, à empresa disponibiliza transporte para os trabalhadores. A escolaridade é a partir do ensino fundamental incompleto e com carga horária de 7h20/ dia. Importante destacar que é necessário ter disponibilidade de horário, pois as vagas são para os três turnos. O salário é de R$1.184,45 mais benefícios como, cesta básica alimentação na empresa e uniformes.

A Funsat também oferta 15 vagas para pedreiro, 70 vagas para operador de telemarketing receptivo, 50 para operador de telemarketing receptivo (jovem aprendiz, entre 18 e 22 anos) e diversas outras vagas, que podem ser conferidas no site da Funsat ou no aplicativo Sine Fácil.

Para concorrer às vagas e participar das seleções e entrevistas é necessário apresentar todos os documentos solicitados na carta de encaminhamento e caneta esferográfica.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.