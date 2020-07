Funsat abre 150 vagas para auxiliar de produção sem experiência

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quinta-feira, (22), 150oportunidades disponíveis em um frigorífico na cidade de Sidrolândia. Os candidatos não precisam ter experiência, porém a exigência da empresa é que residam na região da saída de Campo Grande para a cidade de Sidrolândia, já que a empresa fornece o transporte dos trabalhadores até o local de trabalho.

As vagas disponíveis são para o cargo de auxiliar de produção, com escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto e com carga horária de 7h20/ dia. Importante destacar que é necessário ter disponibilidade de horário, pois as vagas são para os três turnos. O salário é de R$1184,45 mais benefícios como, cesta básica alimentação na empresa e uniformes.

Essas vagas já estão cadastradas e o candidato interessado deve comparecer ainda hoje, (23), na sede da Funsat ou acessar o aplicativo do Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento. AFunsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória(próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.