Fundesporte abre credenciamento para professores e instrutores atuarem em cursos de capacitação

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) abriu inscrição para credenciar instrutores, professores e palestrantes como prestadores de serviço. Os profissionais irão atuar em cursos de capacitação em educação física, treinamento desportivo, saúde e gestão esportiva ofertados pela entidade por todo o Estado. O Edital/Fundesporte nº 004/2020 (clique aqui para acessar), de abertura do processo de credenciamento, foi publicado no dia 30 de outubro no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o documento, serão credenciados todos os interessados, na qualidade de pessoa física, que apresentem os documentos solicitados e comprovarem experiência técnica exigida nas áreas dos cursos que serão ofertados, mediante comprovação. A convocação do ministrante será realizada conforme a demanda dos cursos oferecidos ou apoiados pela Fundesporte em 2020 e 2021. O prazo de vigência do credenciamento é de 12 meses, a contar da data de publicação do Edital no DOE.

O objetivo dos cursos, seminários e/ou palestras é capacitar profissionais de educação física, acadêmicos da área e gestores esportivos, com cursos teórico-práticos nas mais diversas áreas da atividade física, tanto na educação física em meio ao contexto escolar, quanto na área de treinamento e paradesporto.

“O credenciamento é uma ferramenta para termos a possibilidade de poder atender a todos os municípios, por meio das solicitações dos cursos de capacitação, e poder pagar os profissionais para que possam exercer essas atividades”, explica o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O gerente da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, afirma que a ideia é reunir um número cada vez maior de profissionais, que tenham conhecimento em várias áreas de intervenção junto à educação física, para atender a demanda de cursos das 79 prefeituras municipais. “Ao credenciar, vamos selecionar e contratar os melhores profissionais de cada segmento. Com isso, vamos envolver praticamente todas as instituições de ensino superior (IEs) do Estado na realização de cursos”.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail. O interessado deverá enviar requerimento de credenciamento/carta de intenção (Anexo IV do Edital) à Comissão de Seleção e Credenciamento/UPF no endereço de e-mail: fundesportecredenciamento@gmail.com, com a documentação exigida em anexo.

Além disso, deverá ser enviada declaração de prestação de serviços (Anexo V). Para classificação dos credenciados será atribuída pontuação de acordo com documentos solicitados. Abaixo, estão disponíveis para download os arquivos necessários para se credenciar:

- Requerimento de credenciamento/carta de intenção

- Declaração de prestação de serviços

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Texto e foto: Lucas Castro, Fundesporte