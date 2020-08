Fuga dos bichos: Tamanduá, coruja e gambá são capturados em menos de 24h em área urbana da Capital

Já no bairro Monte Castelo foi recolhido um filhote de coruja que apareceu em uma residência e não conseguia voar - (Foto: Divulgação/PMA)

Um filhote de tamanduá-bandeira foi capturado ontem (10) pela Polícia Militar Ambiental (PMA) no Jardim Anache em Campo Grande. Segundo o morador, o animal apareceu andando pela calçada de sua residência e teria saído de uma área de vegetação que pegava fogo nas proximidades. Provavelmente a mãe abandonou o filhote na fuga para escapar do incêndio.

Já no bairro Monte Castelo foi recolhido um filhote de coruja que apareceu em uma residência e não conseguia voar. A PMA não observou nenhum ferimento visível no animal. No bairro Cidade Jardim, um morador acionou a PMA para capturar um gambá que apareceu em sua residência.