Frio e chuva chegam a MS a partir do dia 19 de agosto

Marcada para o período de 19 a 21 de agosto a frente fria chega na semana que vem, com ventos fortes e muita chuva no centro-sul do Estado, atingindo Campo Grande, Amambai, Ponta Porã e arredores. Na sequência da frente fria teremos uma massa de ar poderosa, podendo derrubar a temperatura abaixo de 6ºc, com geadas em pontos mais elevados no estado.

Durante o mês de agosto há condições favoráveis para o frio, em decorrência do cenário das queimadas, que cobrem a Capital com nuvens de fumaça. Conforme o meteorologista do Centro de Monitoramento de Tempo Uniderp Anhanguera, Natálio Abrão, desde o dia 19 de julho às queimadas se potencializaram. “Os trabalhos não serão suficientes para conter as queimadas, já que ainda deveremos ter focos pelos próximos 15 dias. Normalmente temos um ciclo de água que contribui para o alagamento na região do Pantanal e esse ano infelizmente não tivemos chuva suficiente para que esse fenômeno ocorresse”.

A frente fria que está chegando do litoral de Santa Catarina, em direção a Mato Grosso do Sul não será o suficiente para amenizar o cenário atual das queimadas. “A nebulização não está deixando que as chuvas cheguem às regiões do Pantanal. As nuvens de precipitação que deverão chegar na Capital e nos arredores, estão previstas para domingo e segunda-feira, só então teremos chuvas significativas em Campo Grande", finaliza.