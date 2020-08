Formação on-line para professores da REME terá mais uma edição a partir desta segunda-feira

O programa “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre a teoria e a prática”, realizado on-line pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais (Suped), terá mais uma edição a partir desta segunda-feira (3). A formação remota para os profissionais da educação que atuam nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) terá exibições até sexta-feira (7), no canal do YouTube do “Reflexões Pedagógicas”.

A formação dá sequência ao aprimoramento da política educacional da Reme, com oferta de estudos, por meio de diferentes ferramentas digitais, para formar os profissionais da área. O objetivo é assegurar momentos de aprendizado e reflexão sobre o trabalho educativo e contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem, com teoria e prática.

Com início em 2018, o programa tem prosseguimento de forma on-line por conta da pandemia da Covid-19. Desta vez, a formação traz temas relacionados ao referencial curricular e à avaliação da aprendizagem, além da discussão do ensino e do aprendizado durante o período de isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus.

As lives das formações são realizadas por professores da Suped e por parceiros de instituições de ensino, depois das quais os professores participantes terão acesso a cursos específicos relacionados ao currículo de atuação na Reme, com carga horária de 20h/a, também na modalidade a distância.

Confira o cronograma das lives:

Dia 3 de agosto

– Referencial curricular: o trabalho com as práticas de linguagens na atualidade – às 8h;

– Estratégias para a implementação do referencial curricular de História – às 10h;

– O processo avaliativo em contexto de ensino remoto – às 14h.

Dia 4 de agosto

– Tempos de ensinar e aprender: desafios da alfabetização e multiletramento – às 8h;

– Implementação do referencial curricular de Matemática: desafios e possibilidades – às 10h;

– Como lidar com os desafios propostos pelo referencial curricular da REME em Ciências da Natureza, em tempos de pandemia – às 14h.

Dia 5 de agosto

– Organização didática e prática pedagógica para o ensino presencial e remoto – às 8h;

– Geopolítica no referencial curricular de Geografia da Reme – às 10h;

– Discussões sobre o referencial curricular de Ciências da Natureza e o uso de filmes/vídeos como alternativas didáticas (6 o ao 9 o ano) – às 14h.

Dia 6 de agosto

– Repensando o caminho da aprendizagem em tempo de pós-pandemia – às 8h;

– Educação Física e as tecnologias no ensino a distância – às 10h;

– Arte no contexto do referencial curricular da REME: caminhos para sua aplicação em tempos pandêmicos – às 14h.

Dia 7 de agosto

– O novo referencial curricular: caminhos e possibilidades pedagógicas – às 8h;

– O ensino da Língua Inglesa e as ferramentas digitais – às 10h.