Floresta urbana: em Campo Grande para cada 5 habitantes há uma árvore

Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas no Brasil - (Foto: Denilson Secreta)

Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas no Brasil. Com 153.122 árvores plantadas nas vias urbanas da Capital que conta com uma população estimada em 774.202 pessoas, segundo último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), é possível calcular que para cada 5 habitantes há uma árvore plantada.

Os dados apontam o hábito do campo-grandense, assim como perfil sustentável e o cuidado com a natureza. “Desde as centenárias da Afonso Pena, até as áreas de conservação em pleno perímetro urbano que embelezam nossa paisagem, encontramos a identidade da nossa cidade morena privilegiada com o verde, bem cuidada e que proporciona bem-estar e saúde a todos”, ressalta o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel.

No setor do Aero Rancho é encontrado o maior número de árvores (5.024), seguido dos setores Moreninha, Centro-Oeste, Universitário e Nova Lima. Porém, quando considerada a área em Km2, o Núcleo Industrial é o maior setor da área urbana de Campo Grande, com 24,26 Km2, segundo o Plano

Para cada 5 habitantes de Campo Grande há uma árvore

De acordo com a diretora regional da SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana), Eliane Guaraldo, além de plantar é importante manter a arborização para garantir os seus serviços. “Campo Grande ocupa um lugar de destaque entre as cidades mais arborizadas do país, uma cidade nova, planejada e onde existe um cuidado por parte do poder público, em manter a presença das árvores”.

Para a especialista, outro diferencial da Capital é a arborização das áreas privadas e as áreas de conservação. “Nós temos parques protegidos dentro da cidade, e temos muitas áreas privadas com arborização interna aos terrenos”.

A soma de toda cobertura arbórea é o que podemos chamar de floresta urbana que interage com outros tipos de vegetação que estão dentro da cidade. “Campo Grande já tem uma condição boa, mas “É muito necessário continuar mantendo a arborização, além de amplia-la. Precisamos fazer com que o poder público continue a investir e além disso que envolva a comunidade e a sociedade para que desperte sobre a importância disso e a ajude a proteger”.

Arborização urbana em evidência

Nos dias 24 e 25 de setembro, será realizado o 2º Fórum de arborização para cidades sustentáveis, o evento é online, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pela SBAU e outras instituições, com apoio do Governo do Estado, por intermédio do Imasul. Para mais informações acesse as redes sociais oficiais do evento: instagram.com/forumarborizacaoms

Na programação da Semagro irá palestrar no 2º Fórum de Arborização no Estado de Mato Grosso do Sul com o seguinte tema Roteiro para Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. Esta palestra será proferida pelo Superintendente de Meio Ambiente e Turismo da Semagro, Sr. Pedro Mendes Neto e pela Gerente Executiva e Assessoramento, Srta. Andreliz Silva Souza.