Fim de semana em casa: 5 receitas saudáveis para reproduzir em casa no fim de semana

Bolo de côco low carb - (Foto: Divulgação)

O contágio da Covid-19 em Mato Grosso do Sul caminha para a estabilização. Essa é um boa notícia, no entanto, não significa que a pandemia acabou. Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o isolamento social, os momentos de diversão podem acontecer de outra maneira. Seja em casa, ou até mesmo online, para evitar a aglomeração de pessoas.



É possível trazer a nutrição para dentro de casa, ao realizar uma refeição com a família. O programa de prevenção da Cassems, “Cozinha Experimental”, realiza aulas de culinária saudável, com ingredientes acessíveis e de fácil preparo. Confiram 5 dicas de receitas de baixo custo, fácil preparo e alto valor nutritivo.





Torta de frango low carb

Ingredientes:

6 ovos

1 caixinha de creme de leite

1 colher de sopa de requeijão

100 gramas de mussarela ralada

500 gramas de peito de frango desfiado

Uma cebola

Um tomate

1 1/2 colher de café de fermento em pó



Modo de Preparo:

No liquidificador, bata os ovos, a mussarela, o creme de leite e o requeijão, bata tudo por 5 minutos, coloque o fermento e bata por mais 1 minuto.



Recheio:

Refogue o peito de frango e faça um molho de sua preferência. Em uma forma untada com azeite ou manteiga, coloque uma camada de massa, depois o recheio e, por último, o restante da massa. Assar em forno alto por 30 minutos.





Bolo de côco low carb

Ingredientes:

200 ml de leite de côco

5 ovos

3/4 xícara de chá de côco ralado

1/2 xícara de chá de farinha de côco

1 colher de chá de fermento biológico

1/2 xícara de chá de adoçante xylitol ou outro de sua preferência

1/2 xícara de chá de creme de côco ou de leite



Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e asse em forno pré-aquecido em 180 ºC por 30 minutos. Se desejar, enfeite com côco ralado por cima.



Arroz de legumes

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite

1 cebola ralada

3 tomates sem sementes picados

1 xícara de chá de repolho fatiado

1 lata de seleta de legumes

1 xícara de chá de frango desfiado

1 xícara de chá de mussarela em cubos

4 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 lata de creme de leite light

1 ovo

1 colher de café de sal



Modo de preparo:

Aqueça o azeite e refogue a cebola e os tomates. Acrescente o repolho e deixe refogar um pouco mais. Junte a seleta de legumes e o frango e refogue. Retire do fogo e misture o queijo e o arroz. Coloque em um refratário untado e reserve. Bata o creme de leite com o ovo e o sal e cubra o arroz. Leve ao forno para dourar.





Bolinho Assado de Feijão com Couve

Ingredientes:

3 folhas de couve

2 tomates

1 cebola

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta calabresa, sendo opcional

1 xícara de salsinha ou a erva da sua preferência

2 xícaras de grão de feijão preto cozido, esta receita pode ser feita com qualquer tipo de feijão, inclusive com grão de bico e lentilha

1 colher de chá de azeite

1/2 xícara de farelo de aveia ou farinha de linhaça



Modo de Preparo:

Higienize a couve, o tomate e a salsinha. Retire e descarte o talo central da couve, pode fazer com o talo se quiser, porém a receita fica amarga, enrole as folhas formando um charuto e, então, fatie bem fininho. Pique a cebola e a salsinha. Corte os tomates em 4 partes, retire e descarte o caroço, então pique. Em uma panela, coloque o azeite e a cebola, deixe refogar por 2 minutos. Acrescente a couve e refogue por 1 minuto. Adicione o tomate, o sal e a pimenta, cozinhe por mais 1 minuto. Em uma tigela, coloque a salsinha e o feijão, com um amassador de batata ou um garfo amasse bem até ficar na consistência de um purê. Acrescente a couve refogada e misture bem.

Pegue duas colheres de sopa da massa e modele em formato de bolinha, não dá para enrolar como brigadeiro, é necessário apertar a massa e moldar. Passe as bolinhas pelo farelo de aveia. Se quiser que o bolinho fique crocante por fora, bata 2 ovos, passe o bolinho no ovo e depois no farelo de aveia. Coloque os bolinhos em uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180C por 20 minutos.





Hambúrguer de lentilha

Ingredientes:

1 xícara de lentilha crua

1 xícara de farinha de aveia ou farinha de arroz para intolerantes a glúten

1 cebola grande

Sal a gosto

Salsa a gosto, sendo opcional

Óleo vegetal



Modo de Preparo:

Em uma panela grande, cozinhe a lentilha até ficar macia. Escorra a água e transfira para um prato grande. Amasse com ajuda de um garfo, não precisa ficar homogêneo, pode deixar alguns grãos inteiros para dar textura ao hambúrguer. Pique a cebola em cubinhos e doure no óleo vegetal. Misture a lentilha amassada com a cebola dourada, salsa picada, sal a gosto e farinha de aveia. Modele os hambúrgueres no tamanho e espessura que quiser. Aqueça um fio de óleo vegetal e frite o hambúrguer nos dois lados até ficar dourado. Os hambúrgueres que você não for consumir congele sem fritar para os próximos dias.