Filhote de onça-pintada é resgatado no Pantanal de MT por helicóptero da Marinha

Na última sextta-feira (11), um filhote de onça-pintada, foi resgatado na região de Porto Jofre, no estado mato-grossense. O felino estava com as patas queimadas, informou a assessoria de comunicação do 6º Distrito Naval, sediado na cidade sul-mato-grossense de Ladário, que apoiou o resgate.

O helicóptero Super Cougar (UH-15), empregado na Operação Pantanal desde o início do combate aos focos de incêndio, sendo utilizado para o transporte de pessoal e material, foi acionado para transportar o animal até o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Durante todo o trajeto, o filhote permaneceu sedado e, segundo a equipe, aparentemente, apesar do ferimento, apresentava bom estado de saúde. A onça-pintada, um dos animais símbolos do Pantanal, é considerado o maior felino das Américas.