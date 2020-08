Fecomércio MS faz doação de alimentos a municípios de MS

A Fecomércio MS realizou na última quinta-feira (27) a entrega de 200 cestas básicas e 544 kg de frango às prefeituras dos municípios de Aral Moreira e Sidrolândia, sendo 100 cestas e 272 kg para cada prefeitura - (Foto: Divulgação)

A Fecomércio MS realizou na última quinta-feira (27) a entrega de 200 cestas básicas e 544 kg de frango às prefeituras dos municípios de Aral Moreira e Sidrolândia, sendo 100 cestas e 272 kg para cada prefeitura. Os alimentos foram comprados pela Fecomércio e pelo Sindicato do Comércio de Campo Grande e serão doados às famílias carentes das regiões. Ao todo, as doações representam o montante de R$ 36 mil.

O presidente do Sistema Fecomércio, Edison Araújo, que intermediou a doação aos municípios, falou da importância da solidariedade em um momento difícil que o país atravessa e do compromisso da Fecomércio com as causas sociais, principalmente neste momento de pandemia. "Tradicionalmente, o empresário do comércio no Brasil assume, das mais diversas formas, sua responsabilidade no que envolve o combate à fome e entende que é tarefa de todos contribuir de forma efetiva para superar esse desafio. Seja com iniciativas individuais, seja por meio das nossas instituições Sesc e Senac, todos nós buscamos colaborar com o combate à fome", diz.



Recebimento das doações

Aral Moreira, um dos municípios beneficiados com as doações, tem hoje 12 mil habitantes. Para o prefeito Alexandrino Garcia, as doações farão a diferença para cem famílias carentes da cidade, que ainda não são atendidas por algum programa da prefeitura ou que receba algum tipo de auxílio. "Fizemos um levantamento para ajudar aquelas famílias que realmente estejam em situação de vulnerabilidade, que não são atendidas por algum programa de governo. Receber uma doação como essa é muito significativa, principalmente neste momento de pandemia, em que muitas famílias estão sem renda. Agradecemos muito essa parceria com o Sesc e a Fecomércio por nos proporcionar esse apoio", afirma.

Representando o município de Sidrolândia, o vereador licenciado Edno Ribas agradeceu a parceria de longa data com o Sistema Fecomércio e falou da importância das doações, que chegam em boa hora, diante das dificuldades enfrentadas pelas famílias carentes do município. "Por ser um município pequeno, do interior do Estado, temos dificuldades em atender a todos que precisam, e doações como essa são fundamentais para que possamos levar um pouco mais de dignidade a essas famílias. Escolhemos atender uma comunidade muito carente, distante 30 km de Sidrolândia, que é o distrito de Quebra Côco, com mais de 900 moradores", diz.