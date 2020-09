Fazer caipirinha é fácil e segredo pode estar na combinação dos ingredientes

Em alusão ao Dia Nacional da Cachaça, comemorado sempre em 13 de setembro, que tal aprender a fazer aquela caipirinha perfeita? - (Foto: Divulgação/Assessoria)

A caipirinha é uma bebida tipicamente brasileira e que tem muitos adeptos, principalmente em festas ou comemorações. Seu preparo, à base de cachaça, é considerado bastante simples e a combinação adequada de cada ingrediente pode ser o grande segredo para o sucesso do drinque. Em alusão ao Dia Nacional da Cachaça, comemorado sempre em 13 de setembro, que tal aprender a fazer aquela caipirinha perfeita? Para essa missão, contamos com a ajuda do sommelier Ivan Alves.

O especialista pontua que executa algumas receitas do drinque mais famoso do Brasil há alguns anos. "É uma verdadeira explosão de aromas e nessa receita trago um sabor cítrico surpreendente", destaca. As sugestões para a data são duas: caipirinha de limão taiti com toque de limão siciliano, e caipirinha de lima da Pérsia com toque siciliano. Apesar de parecidas, as receitas têm suas diferenças, que podem ser notadas no paladar.

E para economizar na compra dos insumos, os atacarejos são as alternativas mais viáveis. O Fort Atacadista, por exemplo, traz grande variedade de marcas, com opções de pagamento diferenciadas por meio do Vuon Card. "Nosso objetivo é sempre diversificar os produtos para que os clientes tenham mais possibilidades de escolha e preços mais competitivos junto ao mercado. Trabalhamos com mais conhecidas como a de Salinas, Seleta, Jamel, Velho Barreiro, Camelinho, dentre outras, além de comercializar uma regional, a Cachaça da Nossa, que é produzida na cidade de Terenos", pontua a coordenadora de marketing regional do Fort, Rafaellen Duarte.

O sommelier Ivan Alves

Confira as receitas:

Caipirinha de limão taiti com toque de limão siciliano

Ingredientes:

01 limão siciliano inteiro

½ limão siciliano (metade)

60 ml de cachaça (de sua preferência)

50 ml de xarope de açúcar

02 rodelas de limão (opcional)

01 galho de hortelã para decorar (opcional)

Gelo a vontade

Servida em copos de 400 ml



Modo de Preparo:

Corte o limão taiti e o siciliano retirando o miolo (parte branca do meio que amarga), sem descascar. Já sem as partes brancas, pique em pedaços menores, retire as sementes e coloque em uma coqueteleira. Adicione à coqueteleira 50 ml de xarope de açúcar e amasse bem com o macerador até extrair todo o suco. Coloque 60 ml de cachaça da sua preferência, 06 cubos de gelo, tampe a coqueteleira e bata por 10 segundos ou até gelar. Coe a mistura e sirva em um copo de 400ml. Complete com gelo, decore com rodelas de limão e o galho de hortelã, adicione um canudo e sirva em seguida.

Caipirinha de lima da Pérsia com toque siciliano



Muito parecida com a receita anterior, porém com citrinos mais suaves e adocicados e um aroma que remete a flor de laranjeira.

Ingredientes:

½ lima da Pérsia

½ limão siciliano

60 ml de cachaça (de sua preferência)

50 ml de xarope de açúcar

Gelo à vontade

02 rodelas de lima da Pérsia ou limão siciliano para decorar (opcional)

02 galhos de hortelã para decorar (opcional)

Servidas em copos de 400 ml

O modo de preparo é o mesmo do anterior, apenas substitua as frutas, caso não queira fazer com xarope de açúcar substitua por adoçante da sua preferência.

Preparo do Xarope de Açúcar por ml:

No caso da utilização do xarope, a mistura fica mais homogênea na doçura, sem necessidade de bater na coqueteleira por muito tempo, ou ficar resíduo de açúcar no fundo do copo. Para cada 100 ml de água, acrescente 150 gramas de açúcar. Adicione a água em uma panela e leve ao fogo para aquecer, sem ferver. Antes de ferver a água, desligue o fogo, adicione o açúcar cristal e mexa até dissolver. Quando esfriar, coloque em uma garrafa para ficar fácil de servir. Guarde em geladeira fechado para conservar. Caso não queira produzir o xarope, para cada 50 ml, utilize 01 colher de sopa de açúcar.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas e adquirir os ingredientes necessários para a produção dos drinques em casa. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.