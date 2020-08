Fazendeiro é multado por desmatamento ilegal em Camapuã

O proprietário de uma fazenda em Camapuã, a 144 km de Campo Grande, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental por um desmatamento sem a licença ambiental - (Foto: Reprodução/PMA)

O proprietário de uma fazenda em Camapuã, a 144 km de Campo Grande, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental por um desmatamento sem a licença ambiental, entre o mês de fevereiro e o mês passado.

A autuação ocorreu durante fiscalização na propriedade rural, onde foi confirmada a área com uso de GPS e a caracterização do uso atual do solo com uso de drone, o desmatamento ilegal de 6,52 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado.

A infração fora detectada por técnica de sobreposição de imagem de satélite e a área foi desmatada para plantio de pastagem e criação de gado bovino. Como o desmatamento é recente e mais área seria desmatada, parte da madeira proveniente da vegetação derrubada ainda estava no local. Outra parte já havia sido explorada e as galhadas foram incendiadas nas leiras pelo infrator. As atividades foram interditadas.

O infrator, 77, foi autuado administrativamente pelo desmatamento e pelo incêndio e foi multado em R$ 8mil . Ele também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção. O autuado ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.