Farmácia de manipulação é autuada por irregularidades nos preços da hidroxicloroquina

O caso aconteceu hoje (24) - (Foto: Divulgação/Procon MS)

O Procon Estadual recebeu denúncias dos valores comercializados de medicamentos manipulados em uma farmácia de manipulação de Campo Grande. No local ficou constatado a divergência de valores cobrados na comercialização de medicamentos manipulados.

Em um dos orçamentos foi apresentado o valor de R$ 82,50 para a venda de seis unidades de hidroxicloroquina de 400 miligramas, ou seja, cada unidade sairia a R$ 13,75. Já, em um segundo orçamento, desta vez para 60 comprimidos, o valor apresentado foi de R$ 665,50, o que equivale a R$ 11,09 por unidade.

Porém a variação do preço foi constada de cliente para cliente chegando a uma diferença de R$ 8,67, notando que em alguns casos, eram cobrados R$ 2,77 por unidade e em outros R$ 11,41 no período entre abril e agosto. Segundo o Procon, não chega a ser considerado irregularidade a variação de preços uma vez que houve aumento no custo do produto, mas sim a necessidade do consumidor receber essa informação de forma clara, o que não houve em nenhum dos casos.

O estabelecimento também não estava emitindo nota fiscal. Devido às irregularidades, foi expedido auto de infração.