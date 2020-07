Evento online de combate à desinformação acontece nesta quinta-feira

Juliano Tannus (Juiz Membro do TRE-MS) - (Foto: Reprodução)

O excesso de conteúdos falsos tem exigido que veículos de comunicação, agências de checagem, empresas e órgãos de todos os governos mundiais invistam tempo e recursos para desmentir os boatos e informações enganosas a respeito do novo coronavírus. Como esse combate à crescente onda de desinformação em relação ao novo coronavírus pode ajudar para uma atuação mais estratégica e eficiente nas Eleições 2020

Esse é o tema do evento Democracia Digital, que será realizado na próxima quinta-feira, 30, em parceria do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), por meio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE), Agência Lupa, Instituto Tecnologia e Equidade (IT&E) e Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), para conscientizar, educar e ajudar no combate aos processos de desinformação em massa nas próximas eleições municipais.

O objetivo da ação é construir uma rede articulada e mobilizada para combater a desinformação nas próximas eleições com a participação de públicos estratégicos e com o apoio dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), organizações da sociedade civil, meios de comunicação independentes e cidadãos em todos os estados brasileiros.

Ao todo, já foram realizados cinco eventos presenciais nos estados: Rondônia, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais. Devido à pandemia do coronavírus, a iniciativa tem sido realizada de forma online, a fim de dar continuidade ao necessário programa. Até o dia 17 de julho, foram realizados 12 eventos online com edições dos seguintes estados: Bahia, Sergipe, Amapá, Paraíba, Mato Grosso, Ceará, Tocantins, São Paulo, Roraima, Paraná, Goiás, Piauí. A edição Santa Catarina vai acontecer no dia 28/07 e a edição Mato Grosso do Sul será no dia 30/07.

Dinâmica do evento online

O programa Democracia Digital acontecerá com programação dividida em duas etapas ao longo do mesmo dia.

Na parte da manhã (8h30 às 10h30), em forma de talk show, será conduzido o debate "Como o combate à epidemia da desinformação sobre o novo coronavírus pode nos ajudar na preparação para as próximas Eleições municipais?", oportunidade em que participarão como debatedores Marcus Abreu de Magalhães (Juiz de Direito do TJ-MS), Juliano Tannus (Juiz Membro do TRE-MS), Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves (Procurador Eleitoral - MPF), e o advogado Felipe Baseggio, representando a OAB-MS.

O objetivo desse espaço é debater e buscar os principais aprendizados decorrentes da crise de desinformação relacionada ao novo coronavírus para se preparar para o enfrentamento da desinformação no contexto das eleições municipais. A proposta é que os participantes convidados realizem perguntas em tempo real para os debatedores.

A parte da tarde (13h às 15h) será uma oficina de checagem direcionada aos servidores públicos e jornalistas do respectivo Estado. O público-alvo da oficina são profissionais que estarão trabalhando na linha de frente do combate à desinformação durante o período eleitoral.

A iniciativa tem também apoio do Instituto Betty & Jacob Lafer. As oficinas de checagem contam com a parceria do WhatsApp.

