EUA: Partido Republicano propõe novo pacote fiscal menor a fim de unificar seus membros

Congresso americano - (Foto: Jonathan Ernst/Reuters)

Os membros do Partido Republicano dos Estados Unidos no Senado propuseram um novo pacote fiscal, menor, nesta terça-feira, 8. A intenção é unificar o partido e impulsionar a medida politicamente, enquanto as conversas com a oposição do Partido Democrata seguem em um impasse e os dois partidos trocam acusações pela falta de progresso.

A nova lei, que inclui auxílio-desemprego, proteções contra processos para empresas e escolas e financiamento, entre outras medidas, deve custar cerca de US$ 300 bilhões, após os US$ 650 bilhões em novos gastos serem compensados com US$ 350 bilhões em economias de fundos não gastos dos pacotes anteriores de alívio diante do choque da pandemia da covid-19. A proposta busca atender a algumas preocupações de senadores republicanos ao reduzir o custo do pacote, que estava anteriormente em US$ 1 trilhão, enquanto também acrescenta novos crédito tributários para bolsas em escolas privadas e gastos com ensino domiciliar ("homeschooling"), uma prioridade há tempos de grupos conservadores.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que a proposta apresentada hoje é direcionada, com foco em "vários dos aspectos mais urgentes desta crise". Segundo ele, com isso "deveria ser especialmente possível" buscar apoio bipartidário ao pacote.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi já tinha divulgado comunicado mais cedo com críticas à proposta republicana. Segundo ela, os republicanos sabem que o projeto tem vários pontos que os democratas "nunca apoiariam". Fonte: Dow Jones Newswires.