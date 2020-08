Estado tem mais de mil vagas de emprego disponíveis em 24 cidades nesta segunda-feira

Em Dourados são 183 oportunidades, sendo a maior parte dessas vagas para auxiliar da linha de produção - (Foto: Arquivo)

Mato Grosso do Sul tem 1.025 vagas de emprego para serem preenchidas por trabalhadores de 24 cidades nesta segunda-feira (10). As oportunidades são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab).

Só em Campo Grande são 274 ofertas, entre elas a de técnico de enfermagem, cuidador de idosos, gerente de frota, eletricista, copeiro, confeiteiro, capataz, arquivista e armador de ferros. Para pessoa com deficiência há oferta para auxiliar da linha de produção e motorista carreteiro.

Em Dourados são 183 oportunidades, sendo a maior parte dessas vagas para auxiliar da linha de produção, retalhador de carne e servente de obras. Também se destacam pela quantidade de vagas neste dia: Itaquiraí (87), Três Lagoas (76), Maracaju (65) e Sidrolândia (51).

Também há vagas disponíveis em São Gabriel do Oeste (42), Caarapó (41), Nova Andradina (34), Guia Lopes da Laguna (30), Naviraí (22), Cassilândia (19), Ponta Porã (17), Corumbá (16), Aquidauana (11), Bataguassu (10), Batayporã (10), Coxim (6), Ivinhema (6), Jardim (6), Nova Alvorada do Sul (6), Rio Brilhante (5), Rio Verde de Mato Grosso (5) e Ribas do Rio Pardo (3).

Consulte aqui o detalhamento dessas oportunidades para cada cidade sul-mato-grossense. Se interessou por uma das vagas ofertadas em Campo Grande? Procure a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. Nas demais cidades do interior do Estado os empregos são intermediados pelas unidades da Casa do Trabalhador. Os endereços e telefones podem ser consultados no site da Funtrab . Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.