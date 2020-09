Equipes tentam cercar fogo com aceiros para evitar que atinja região Sul do Parque do Taquari

O fogo está cercado e limitado a uma região de furnas, com acesso impossível pelo chão e pelo ar”, disse o diretor presidente do Imasul - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

As equipes que atuam no combate ao incêndio florestal no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari conseguiram construir aceiros para evitar que o fogo atinja a região Sul da unidade de conservação. Os aceiros são corredores sem vegetação na floresta e servem como muralhas que impedem a transposição das chamas, dessa forma limitando o espaço do incêndio. O trabalho é feito com ajuda de maquinário pesado (tratores, pás carregadeiras, caminhões pipas) e pelo menos 32 pessoas estão envolvidas diretamente no trabalho de combate aos focos de incêndios, incluindo bombeiros, servidores do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e voluntários arregimentados pelas prefeituras de Alcinópolis e Costa Rica.

“As equipes trabalham até meia noite, uma hora da manhã, e às 6h já estão a postos. Estamos com força máxima e fazendo o impossível para evitar danos maiores ao parque. O fogo está cercado e limitado a uma região de furnas, com acesso impossível pelo chão e pelo ar”, disse o diretor presidente do Imasul, André Borges, que esteve no local para acompanhar de perto os estragos e os trabalhos. Acompanharam André, o coronel Francimar, comandante do Corpo de Bombeiros no interior; o gerente das Unidades de Conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma e o gerente de planejamento e reconstrução da Defesa Civil/MS, Sandoval Leonardo Junior.

O fogo começou no município de Alto Taquari, no Mato Grosso, e atingiu a região norte do parque. A baixa umidade do ar (ontem estava em 12% na região) aliada a altas temperaturas com sensação térmica acima de 40º criam o ambiente perfeito para a propagação das chamas. Até a manhã da quarta-feira, estima-se que 2 mil hectares do parque já haviam sido queimados.

O diretor presidente do Imasul agradeceu o apoio dos produtores rurais com a cedência de maquinário e brigadistas para ajudar no combate ao fogo, bem como as prefeituras de Costa Rica e Alcinópolis, a Biosul e a WWF Brasil, que cedeu abafadores, assopradores e outros materiais utilizados no trabalho. “É um mutirão que envolve todo mundo porque o fogo é o inimigo comum. Ninguém quer que o incêndio se propague. As equipes trabalham com toda garra, a Prefeitura de Alcinópolis contratou 10 horas de vôo para lançar água sobre os focos, os fazendeiros estão até dando alimento para o pessoal”, contou Borges.

Segundo informação do site ClimaTempo, não há previsão de chuvas para a região de Alcinópolis para os próximos dias e a temperatura deve continuar elevada.

O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari se estende por uma área de 30.618 hectares abrangendo os municípios de Alcinópolis e Costa Rica. Trata-se de um importante corretor biológico entre o Cerrado e o Pantanal e guarda ainda sítios arqueológicos com vestígios de 11 mil anos atrás, como pinturas rupestres nas paredes das cavernas. O Parque é habitat de milhares de espécies animais e vegetais do Cerrado, serve de base para pesquisas científicas e turismo de contemplação.