Energisa MS é eleita pela terceira vez consecutiva como uma das melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste

A Energisa Mato Grosso do Sul foi reconhecida mais uma vez como uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com o ranking do Instituto Great Place to Work (GPTW). A distribuidora concorreu com outras 145 organizações da região Centro-Oeste que apresentaram as melhores práticas de gestão de pessoas e engajamento dos colaboradores com o ambiente de trabalho.



A premiação foi transmitida on-line nesta quinta-feira (23/7), para todas as lideranças das empresas participantes, em virtude do isolamento social. O selo GPTW já havia sido conquistado pela distribuidora em pesquisa realizada em março com 87% de adesão dos colaboradores, sendo que o resultado apontou que 82% consideram a empresa um excelente lugar para trabalhar.



“Sempre tivemos muita dedicação às ações internas para a satisfação dos colaboradores. Desde o início da pandemia, a principal preocupação foi a prestação do serviço aliada à segurança do nosso time e clientes. Pensando nisso, criamos um comitê de gestão e adotamos uma série de medidas para garantir a proteção de todos. Adaptamos no planejamento as iniciativas que foram possíveis, dentro desse novo cenário. A atenção com a segurança foi redobrada com os profissionais da linha de frente, até porque o fornecimento de energia é uma atividade essencial e nosso trabalho se torna ainda mais desafiador”, pontua diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.



No período da pesquisa, que aconteceu simultaneamente com o início da pandemia, houve o envolvimento dos colaboradores nas ações do Movimento Energia do Bem, reforçando a importância da solidariedade. “Estimulamos nosso time a participar das doações para fomentar essa estratégia humanitária”, conclui Vinhaes.



Sobre a Energisa MS



A Energia Mato Grosso do Sul conta com 1.435 colaboradores e a operação está distribuída em 11 polos, sendo a sede em Campo Grande, e mais dez no interior abrangendo todas as regiões do estado: Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, Jardim, Coxim, Paranaíba e Costa Rica. A empresa fornece energia para 1.048.484 unidades consumidoras em 74 municípios do estado.



Sobre o Grupo Energisa



Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das mais antigas empresas de capital aberto do Brasil a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios em todas as regiões do Brasil.



Com receita líquida anual de R$ 15,8 bilhões (ano 2018), o grupo gera aproximadamente 14 mil empregos somente para colaboradores próprios. Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa) e comercialização de energia (Energisa Comercializadora). Recentemente, o Grupo Energisa assumiu a Alsol Energias Renováveis, uma das mais inovadoras empresas de energia renovável distribuída do País.