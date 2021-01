Enem Digital: questões são analisadas por professores na TV Brasil

No Domingo, dia 31, a TV Brasil analisa as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que pela primeira vez tem uma versão digital. No especial Caiu no Enem, ao ar ao vivo às 19h30, professores comentam questões que caíram no primeiro dia dessa nova modalidade do exame.

Professores da rede pública de ensino solucionam questões das provas de português, espanhol, inglês, história, geografia e sociologia. Ainda analisam o tema cobrado na redação, que continua a ser feita com papel e caneta, e os possíveis caminhos de argumentação.

Apresentado pela jornalista Priscila Rangel, o Caiu no Enem traz notícias sobre a aplicação do exame e entrevistas com candidatos. O programa ainda explica o cálculo da nota, mostra como os estudantes podem utilizá-la e como podem se preparar para a fase seguinte do Enem Digital, a fim de manterem boas condições físicas e emocionais até o dia da prova.

Caiu no Enem: confira correção de questões do primeiro dia de provas

Caiu no Enem: confira correção de questões do segundo dia de provas

Sobre o Enem Digital

O Enem Digital deve ser aplicado para 96 mil candidatos, cerca de 1,65% do total de alunos inscritos, que este ano ultrapassam os 5,8 milhões. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro em cerca de quatro mil laboratórios de informática de escolas e universidades. Cada sala estará equipada com vinte computadores, todos bloqueados para acesso à internet e a documentos internos.

Candidatos diagnosticados com covid-19 ou que tenham apresentado sintomas na véspera do exame devem se abster de fazer a prova. Para estes, o Inep prevê a reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro. O candidato deve solicitar a reaplicação na Página do Participante até as 12h de sábado, 30.

Plataforma reúne questões do Enem

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparou um banco de questões do Enem para os alunos testarem seus conhecimentos.

No sistema, disponível em questoesenem.ebc.com.br, o estudante pode escolher quais áreas do conhecimento quer estudar. A página busca facilitar o acesso às questões, relativas a todas as provas entre 2009 e 2019.

Sobre o Caiu no Enem

Pelo sétimo ano seguido, a TV Brasil realiza a cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio. Além da transmissão em sinal aberto de TV e via streaming nos perfis da TV Brasil nas redes sociais, o especial vai ao ar nas rádios Nacional FM Brasília (96,1 MHz), Nacional de Brasília (AM 980 kHz), Nacional do Rio de Janeiro (AM 1130 kHz) e Nacional da Amazônia (OC 11.780KHz, 6.180KHz).

A interação nas redes sociais acontece pela hashtag #EBCnoEnem, usada em todos os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

