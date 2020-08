Empresária de sucesso quer começar do zero e traz ferramenta que pode mudar a vida das pessoas

A Sócia Diretora do Grupo Valebrum, Helenita Valcanaia Brum - (Foto: Divulgação)

Não estamos falando aqui de uma empresa que se reinventou por conta da pandemia, nem de uma empresa que não seja sólida o suficiente, para passar por esse momento.

Ao contrário, a Sócia Diretora do Grupo Valebrum, Helenita Valcanaia Brum, empresária bem sucedida que junto a família lidera o mercado de varejo de cosméticos em Mato Grosso do Sul, quer começar do zero com o intuito de ajudar as pessoas com a sua vocação e vasta experiência no grupo. “Meus pais sempre tiveram muito orgulho de falar que começaram sem ajuda de ninguém e eu quero ter isso na minha história, meu seu sonho sempre foi ter essa experiência de começar do zero”, explica ela.

Inclusive, além da ferramenta que será lançada em breve, a empresária está disponibilizando parte do seu tempo para ajudar empresários que passam por dificuldade devido a pandemia, por um valor acessível. É possível para micro e pequenos empresários do Estado, serem mentorados por uma empresária “tubarão”. ”Esse atendimento estou fazendo para mudar a historia do empreendedorismo”, acredita a jovem.

É interessante lembrar aqui, que o Grupo Valebrum, que engloba 21 lojas, já estava à frente da pandemia quando já somava mais de 10 mil pessoas com venda direta dos seus produtos no Estado. A jovem empresária de 31 anos junto ao seu irmão, mudou a história da empresa que seus pais construíram com uma gestão que ficou evidente para franqueadora nacional.

Mas, em meio a pandemia, uma necessidade humana, Helenita entendeu que poderia fazer a diferença, na vida dos outros e na sua própria. Por essa razão, veio a Genthe, uma consultoria de gestão de pessoas e negócios em sociedade com a Vanessa Freitas.

Paralelo a tudo isso, a empresária ainda a frente do projeto social Amigos do James, com o programa Escola do Sucesso, que visa contribuir em comunidades carentes na capacitação, informação e direcionamento. Ajudando jovens a entrar no mercado de trabalho, transformando talentos em oportunidade.

Sua história dentro do coaching e autoconhecimento começou justamente quando aplicou seu conhecimento adquirido dentro do grupo na gestão de pessoas. Até então a jovem tinha acumulado muita experiência nessa área, mas no último ano se dedicou ao autoconhecimento.

“Comecei a trabalhar muito cedo, fiquei meio intoxicada por trabalho e precisei de um detox, olhar para dentro e me conectar comigo mesmo. Tirei um ano sabático, para estudar desenvolvimento pessoal, física quântica e espiritualidade.”

Por entender que cada um tem seu processo, e que cada história deve ser escrita individualmente criou um produto, um Treinamento chamado Auto Coaching, com ferramentas de fácil aplicabilidade para quem busca autoconhecimento, aprender a colocar suas metas no papel, analisar cenários e se desenvolver, logo esse produto vai ser lançado no digital. Mas por enquanto, é possível ter toda a experiência da Jovem no atendimento individual para empresários. “A consultoria não tem valor inacessível, por que um dos meus valores é fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar muitos negócios que nesse momento de retração estão minguando”, finaliza ela.