Em Wisconsin, Biden se encontra com família de homem negro baleado por policial

Joe Biden deixa aeroporto de Milwaukee após se reunir com família de Jacob Blake - (Foto: Kevin Lamarque/Reuters)

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, e sua mulher, Jill, se reuniram nesta quinta-feira, 3, com parentes do jovem negro Jacob Blake, gravemente ferido por um policial branco em Kenosha, no Estado americano de Wisconsin. O incidente desencadeou uma nova onda de distúrbios violentos na semana passada.

O ex-vice-presidente e sua mulher se encontraram em privado com a família Blake ainda no aeroporto de Milwaukee, a maior cidade de Wisconsin, onde desembarcou. Segundo sua campanha, estavam presentes o pai e três irmãos de Blake. A mãe do rapaz conversou com Biden por uma chamada de vídeo. Em seguida, Biden seguiu para Kenosha, a cerca de 55 km de Milwaukee.

O encontro aconteceu três dias depois de o presidente Donald Trump visitar a cidade, caminhar por escombros de um imóvel destruído durante os protestos, mas não se encontrar com a família do rapaz, que foi baleado pelas costas à queima-roupa pelo policial na frente dos filhos. Blake continua internado e está paralisado da cintura para baixo.

Segundo análise do jornal New York Times, a viagem de Biden ao Wisconsin é uma rara visita à região que deve dar a ele uma importante abertura para abordar a injustiça racial e continuar a divulgar sua mensagem de que o presidente Trump tem alimentado as chamas da violência no país.

Biden tem permanecido a maior parte do tempo fechado em sua casa no Estado de Delaware desde que começou a pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. Ele tem 77 anos. A viagem de hoje deve ser um momento significativo para ele.