Em sistema drive thru, sete mil mudas de árvores frutíferas serão distribuídas em Campo Grande

Praça do Rádio receberá plantio simbólico de cinco árvores - Divulgação

Campo Grande, capital reconhecida mundialmente como “Tree Cities of the World”, em tradução livre “Cidades Árvores do Mundo”, celebrará o Dia da Árvore (21 de setembro) com ações que incentivam o plantio e a conscientização em relação aos benefícios oferecidos pela arborização urbana.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) está organizando as ações de entrega das mudas à população nos dias 21 e 26 de setembro no sistema drive thru visando garantir os protocolos necessários para o combate à COVID-19. No dia 21 (segunda-feira) serão entregues mil mudas de árvores frutíferas estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), a partir das 14h, com a entrada dos veículos realizada pela Rua Cândido Mariano e saída pela Rua 25 de Dezembro.

Já no dia 26 (sábado), seis mil mudas de árvores frutíferas serão entregues a partir das 7h30, na Rua Barão do Rio Branco esquina com a Rua Arthur Jorge, no mesmo sistema drive thru, ao lado do Paço Municipal. As entregas acontecerão até finalizarem as mudas.

O órgão destaca que somente serão entregues mudas no sistema drive thru para evitar a aglomeração.

No dia 22 será realizado o plantio simbólico de cinco de árvores na Praça do Rádio Clube. E posteriormente, assim que o período das chuvas iniciar, serão plantadas mais árvores no local.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, explica que em virtude da Pandemia e do período de estiagem as distribuições de mudas foram reduzidas e os plantios adiados. “Estamos num período delicado onde enfrentamos uma Pandemia e um período longo sem chuva, então estamos nos adaptando ao novo normal e à nossa realidade. Porém, não podíamos deixar de celebrar essa data tão significativa para o campo-grandense que valoriza as árvores da nossa cidade sem deixar de prezar pela saúde e cuidados com a população”.

Nos dias 24 e 25 será realizado o 2º Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis de Mato Grosso do Sul. Totalmente online, o evento discutirá a legislação e gestão da arborização urbana, com a participação de renomados especialistas na área, inclusive com a participação da superintendente de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldelli, apresentando as ações e desafios que Campo Grande tem cumprido e que resultaram na certificação de Campo Grande como uma “Tree Cities of the World”.

As inscrições para participar do Fórum podem ser feitas através do link https://forms.gle/xMMcAhXFbdro7cZs8.

Programação do 2º Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis de Mato Grosso do Sul

Quinta, 24 de setembro de 2020

14:00 - Política Nacional de Arborização Urbana (com Engenheiro Florestal Daniel Caiche - Prefeitura de São Carlos - SP)

15:00 - Construção da Legislação Municipal de Arborização Urbana (com Bióloga Maria do Carmo Conceição Sanchotene - Embaúba Paisagismo)

16:00 - Roteiro para Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana (com a Eng. Sanitarista e Ambiental Andreliz Silva Souza da SEMAGRO)