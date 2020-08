Em quatro meses pedido do Benefício Seguro Desemprego cai mais de 300% em Campo Grande

Estima-se a melhora nos números do Caged para o mês de Julho, com um aumento significativo na oferta de vagas - (Foto: Marcelo Camargo)

Nos últimos meses a Funsat (Fundação Social do Trabalho) não deixou de atender a população, mesmo em período pandêmico. A Fundação registrou crescimento significativo nos números de profissionais colocados no mercado de trabalho por meio das vagas disponibilizadas pela sua gestão de intermediação.

Em abril, 2.361 pessoas procuraram a Funsat para requerer esse benefício. Já em maio, esse número baixou para 1.171. No mês de junho fechou com 933, e no mês de julho 700 pessoas procuraram esse serviço. Comparados os meses de abril, maio, junho e julho a solicitação do seguro desemprego caiu 337%.

Outro dado que merece destaque é a diminuição no número de pessoas solicitantes do Benefício Seguro Desemprego, ao mesmo tempo em que os números de vagas ofertadas no mercado de trabalho crescem, os números de requisições de Seguro Desemprego despencam.

A análise feita pela Coordenadoria de Vagas e Empregos e do Observatório do Mercado de Trabalho da Fundação, é que tanto os acordos realizados entre empregadores e funcionários por meio do Programa Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) quanto o crescimento da quantidade de admissões e a diminuição gradativa dos números de desligamentos registrados pelo Caged (Cadastro Nacional de Admitidos e Demitidos) do mês de junho, mostram a reação positiva do mercado de trabalho.

Estima-se a melhora nos números do Caged para o mês de Julho, com um aumento significativo na oferta de vagas. Esta informação é validada pela observação dos números de vagas que foram divulgadas de abril até julho na Funsat e no total de pessoas admitidas.

Em abril, foram disponibilizadas 161 vagas de emprego e colocados no mercado de trabalho 31 profissionais. Já em maio foram 268 vagas e 98 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho. Junho manteve os 90 colocados, com 364 vagas ofertadas. No mês passado, os números aumentaram significativamente com 598 vagas divulgadas e 946 encaminhados para entrevistas e destes, 168 profissionais foram admitidos no mercado de trabalho local. Destaca-se também que 5 pessoas PCD começaram a trabalhar.

Os dados levantados pela Funsat indicam ainda que, durante o mês de julho foram realizados 1.393 atendimentos de pessoas em busca de emprego, 152 emissões de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e 700 requisições de seguro desemprego.