Em quase dois meses, Cassems já enviou mais de 1.500 boletins para os familiares de beneficiários

A estrutura levantada no estacionamento do Hospital de Cassems Campo Grande para atender familiares de pessoas internadas caminha dois meses de atendimento - (Foto: Divulgação)

A estrutura levantada no estacionamento do Hospital de Cassems Campo Grande para atender familiares de pessoas internadas caminha dois meses de atendimento. Do dia 22 de julho à 08 de setembro, foram 1.597 boletins médicos enviados e 740 contatos telefônicos, com entes queridos de pacientes. O ambiente é composto por dois containeres, para que os profissionais da Caixa dos Servidores dialoguem sobre o quadro clínico, bem como oferecer auxílio psicológico para pessoas próximas dos beneficiários em internação. O local tem assistentes sociais e psicólogos à disposição, todos os dias da semana, das 7h às 17h.



Com o protocolo de “visita 0” para pacientes que ocupam leitos no Hospital Cassems, em decorrência do aumento expressivo de casos da Covid-19, a estrutura foi armada com o objetivo de proteger os beneficiários internados e seus familiares, evitando possíveis contaminações.



Durante os 48 dias de atendimento, o "Programa Acolher" teve 162 atendimentos presenciais, 96 agendamentos de televisitas, 87 mediações para orientação entre médico e família, 913 atendimentos telefônicos, entre outras intervenções, que reiteram a importância da humanização para o plano de saúde.



De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, todos os hospitais da Cassems do estado prezam pela humanização no atendimento. “Neste momento de pandemia, precisamos usar da empatia e união para levar o melhor atendimento aos nossos beneficiários. Com a necessidade de isolamento social dos pacientes internados na unidade hospitalar, torna-se mais difícil para os familiares terem notícias do quadro clínico daquele indivíduo. Então, instalamos dois containeres no estacionamento do hospital, com assistente social e psicólogas, para acolher essas pessoas”.



A assistente social Luana Leal explica que, neste momento, o serviço social funciona como um mediador para acolher e assegurar o vínculo com o familiar. “Há pessoas com entes queridos internados e, por conta da pandemia, não podem visitá-los. Desta forma, um dos principais processos de intervenção é a escuta social qualificada. Para isso, o acolhimento é realizado de forma individualizada, com cuidado, oferecendo um ambiente reservado e tranquilo”



A coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala, salienta que o “Programa Acolher” inclui, também, apoio psicológico aos familiares que necessitarem de suporte na internação de um ente querido. “Esse cuidado com as famílias é importante, pois elas também ficam fragilizadas. Percebemos que aumentam os níveis de ansiedade, irritabilidade, medo e insegurança. A Psicologia está junto para acolher esses sentimentos e sensações e tornar esse momento de tensão menos difícil”.



Os familiares de pacientes que quiserem entrar em contato com a Assistência Social podem ligar para o número 3323-0480. Ainda, os que quiserem entrar em contato com a Psicologia, devem ligar para 3323-0481.