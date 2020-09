Em MS: Homem é autuado e multado quando colocava fogo para renovar pastagem

A área que tinha sido queimada tem a medição de1 hectare. - ( Foto: Polícia Militar Ambiental)

Na noite de ontem (19), um homem, 31, foi autuado no valor de multado em R$ 1.000,00, pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas (PMA), quando colocava fogo para renovar pastagem no seu lote no assentamento 20 de Março, localizado no Distrito de Arapuá, a 40 km da cidade de Três Lagoas.

Os Policiais extinguiram o incêndio com a ajuda do infrator, o qual se espalharia por outros lotes, pois não havia nenhum sistema de aceiros ou quaisquer outros cuidados para evitar que se perdesse o controle do fogo. A área que tinha sido queimada tem a medição de1 hectare.

No Estado, neste período mais seco, a Portaria do IMASUL nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 dias para as áreas rurais.