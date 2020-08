Em Campo Grande 20 mil toneladas de alimentos foram distribuídos a ex-catadores de recicláveis e seus familiares

Material de higiene e alimentação foram cedidos aos ex catadores de recicláveis. - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Em virtude de tempos conturbados por quadros virais, ações tem levado esperança e comida a grupos que necessitam de apoio, o quarto lote de cestas básicas e produtos de higiene pessoal foi entregue aos ex-catadores de materiais recicláveis atuais cooperados e associados da Usina de Triagem de Resíduos (UTR) em Campo Grande. A ação foi promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Até o momento da última entrega mais de 20 mil toneladas de alimentos abasteceram cerca de 135 ex-catadores de recicláveis e seus familiares. Grande parte dos associados atua em parceria com a concessionária Solurb no manejo de resíduos sólidos da Capital e tiveram sua renda afetada devido a pandemia do Covid-19, muitos relataram dificuldade para prover necessidades primárias, como alimentação e higiene pessoal.

Os insumos utilizados nas compras são provenientes de multas aplicadas a empresas por descumprimento de obrigações trabalhistas, o recurso que estava em conta judicial foi liberado após pedido feito pelo Procurador do Trabalho Paulo Douglas Almeida de Moraes. As doações já ultrapassaram R$ 140 mil.

O promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet destaca que a ação é conjunto do Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. “A iniciativa faz parte de uma articulação que temos desenvolvido para apoiar as cooperativas, no sentido de buscarmos recursos que possam beneficiá-las nesse momento em que foi interrompida a coleta seletiva devido à alta contaminação dos resíduos sólidos pelo coronavírus”.

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coletor de lixo domiciliar é a categoria que mais sofreu acidentes de trabalho na Capital em 2018, quando foram registrados 496 casos. Estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária indica o elevado risco de contaminação dos catadores que participam da coleta seletiva, sobretudo na atividade de triagem, pelo contato com os resíduos recicláveis.