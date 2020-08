Ejud-MS inicia novas turmas on-line para 300 pretendentes à adoção

Curso de preparação à Adoção - (Foto: TJ MS)

Nesta terça-feira (18), iniciaram as novas turmas do Curso de Preparação à Adoção-Nasce uma Família, que se estenderão até o dia 15 de outubro.

Vale lembrar que o curso é continuação de projeto iniciado em 2019 e vem ao encontro de um antigo desejo dos magistrados que respondem pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, no intuito de suprir requisito essencial aos pretendentes à adoção. Os participantes deverão certificar-se, com 100% de frequência, para então procederem ao cadastramento da adoção.

Com as novas demandas sociais que emergiram no panorama brasileiro devido à pandemia mundial do coronavírus, com reflexo direto no relacionamento social e físico e, consequentemente, com impedimentos para a realização de encontros presenciais, o Curso de Preparação à Adoção – Nasce uma Família, na modalidade à distância, foi produzido alcançando um maior número de participantes e mantendo a continuidade e celeridade das tão necessárias habilitações à adoção.

Desta forma, a Escola Judicial (Ejud-MS), em parceria com a Coordenadoria da Infância e da Juventude, contabilizam para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul mais uma relevante ação em prol da luta contra o abandono e a colocação de crianças e adolescentes em família substituta.

São quatro turmas e um total de 300 participantes de diversas regiões do Estado. A tutoria ficou sob a responsabilidade da Desa. Maria Isabel de Matos Rocha e da juíza Katy Braun e dos(as) Psicólogos(as) e Assistentes Sociais: Doemia Ignes Ceni, Renata Queiroz dos Santos, Adriana Fernandes de Oliveira, Dirlene Joceli da Silva, Carlos Junio Assunção, Franciany Carvalho dos Santos, Joice da Silva Marques e Vagner Nunes.