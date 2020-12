Ecopontos já receberam mais de 10 mil toneladas de resíduos em 2020

No período de janeiro a novembro deste ano, os Ecopontos de Campo Grande receberam mais de 10.380 toneladas de resíduos, que foram recepcionados e tiveram a sua correta destinação realizada. A capital sul-mato-grossense conta com cinco unidades, sendo que somente em 2020 a administração municipal entregou à população três Ecopontos.

Em fevereiro foi entregue o Ecoponto Nova Lima, já em junho o Ecoponto União e em agosto entregue o Ecoponto das Moreninhas. Com mais três opções disponíveis de locais para o correto descarte, o volume em 2020 foi 218% maior se comparado com 2019, quando foram descartadas 4.754 toneladas.

Isso demonstra que a população está ciente da importância quanto ao correto descarte do seu resíduo e busca fazê-lo nos locais disponíveis. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa ressalta que “ao falarmos de meio ambiente, de saúde pública, temos que pontuar como regra na conversa os resíduos, um fator muito importante que necessita de gestão e, aqui em Campo Grande nós estamos conseguindo fazer isso através dos Ecopontos que, juntos, entre janeiro e novembro, já receberam mais de 10 mil toneladas, realizando assim a destinação correta e adequada para cada um dos resíduos lá depositados”.

Ecopontos são instalações públicas de uso gratuito pela população e funcionam como locais para o descarte de resíduos de pequenos volumes (até 1 metro cúbico por pessoa/dia) de Resíduos da Construção Civil (RCC), resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, galhos e podas. O Ecoponto conta também com Locais de Entrega Voluntária (Lev’s) para disposição de resíduos recicláveis secos, como papéis, metais, vidros e plásticos, que terão as suas destinações finais corretas.

O descarte desses resíduos é feito gratuitamente em qualquer Ecoponto da Capital.

Ecoponto Panamá: localizado na Rua Sagarana com a Avenida José Barbosa Hugo Rodrigues, no Bairro Panamá.

Ecoponto Noroeste: localizado na Rua Piraputanga esquina com Guarulhos, no Bairro Noroeste.

Ecoponto Nova Lima: localizado na Rua Pacajús n. 194, no Bairro Nova Lima.

Ecoponto União: localizado na Avenida Roseira, esquina com a Rua Carmem Bazzano Pedra, no Bairro União.

Ecoponto Moreninha: localizado na Rua Copaíba entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes, no Bairro Moreninhas.