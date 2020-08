Doze municípios de MS amanhecem com geada e temperatura volta a subir no domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, na Capital, logo ao amanhecer, 5,9°C - (Foto: Divulgação)

Doze municípios de Mato Grosso do Sul amanheceram nesta manhã (22) com geada. A meteorologia confirma ser o dia mais frio de 2020 em Campo Grande. A previsão aponta que as temperaturas começam a subir a partir de amanhã (23), onde os termômetros irão registrar entre 10°C e 29°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, na Capital, logo ao amanhecer, 5,9°C. A menor temperatura do ano, com sensação de 4°C. O recorde anterior era de 6,2°C ontem (21).

Houve geada em Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Bonito, Iguatemi, Itaquiraí, Jardim, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas e Sidrolândia. A menor temperatura e consequentemente menor sensação térmica foi registrada em Iguatemi: 1,8°C com sensação de -4.

Temperaturas

Amambai (1,9°C);

Aral Moreira 92,8°C);

Caarapó (3,5°C);

Itaq;uiraí (5°C);

Jardim (2,8°C);

Ponta Porã (4,6°C);

Porto Murtinho (4,4°C);

Rio Brilhante (2,8°C);

Sete Quedas (4°C)

Sidrolândia (3,5°C)