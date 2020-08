PGE inicia processo de seleção simplificada para o cargo de Assessor de Procurador

Todas as etapas serão dirigidas e organizadas pela Comissão de Seleção nomeada na edição nº 10.248 do DOE . - (Foto: Arquivo)

Começa nesta quarta-feira (12) o período de inscrições para o 3º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), para exercício de funções de natureza técnica especializada. O Aviso de Seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE ) desta terça-feira (11).

O Processo de Seleção Simplificada destina-se a interessados habilitados para o cadastro de reserva para exercer a função de Assessor de Procurador. Todas as etapas serão dirigidas e organizadas pela Comissão de Seleção nomeada na edição nº 10.248 do DOE .

À Comissão caberá a análise, validação e pontuação da documentação apresentada pelos

interessados, zelando pela isonomia, impessoalidade e regularidade da avaliação dos inscritos, inclusive, com a publicação no DOE da listagem dos interessados habilitados a comporem o cadastro de reserva.

A remuneração referente à função é de R$ 2.029,76 acrescida de 100% de gratificação pelo exercício de cargo em comissão. O ocupante do cargo realizará atividades de nível superior de assessoramento jurídico/administrativo à PGE.

Os interessados deverão optar, no momento da inscrição, por uma localidade de exercício e indicar uma área de atuação, conforme quadro disponibilizado na publicação. O Processo de Seleção Simplificada será composto por duas etapas:

Primeira: Inscrição, de caráter eliminatório;

Inscrição, de caráter eliminatório; Segunda: Avaliação Curricular, de caráter eliminatório.

Inscrições

Todos os requisitos necessários para os interessados ao cargo estão publicados no DOE. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, no período de 12 a 21 de agosto com o preenchimento do Formulário de Inscrição, constante neste endereço eletrônico: www.concursos.ms.gov.br , com acesso pelo link no sítio eletrônico www.pge.ms.gov.br , com encerramento às 17h (horário local).

Após realizar o preenchimento do Formulário de Inscrição, os interessados deverão enviar para o e-mail analisecurricular@pge.ms.gov.br , os seguintes documentos:

Carteira de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (frente e verso);

Curriculum Vitae, com ênfase em experiência na área de indicação de escolha;

Comprobatórios referentes a experiências, qualificação e capacitação profissional para a função, que servirão para avaliação ressaltando que as cópias destes documentos devem ser encaminhadas com informações frente e verso.

A inscrição dos interessados implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas no documento publicado, dessa forma, não poderão alegar desconhecimento.

A relação dos inscritos será disponibilizada nos endereços www.concursos.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br .

Em relação à segunda etapa, a Avaliação Curricular será efetuada pela Comissão de Seleção, podendo os interessados alcançar, no máximo, 200 pontos. Serão considerados habilitados aqueles que atingirem, no mínimo, 80 pontos.

A lista de cadastro reserva com o nome dos habilitados, geral e por área de interesse, será publicada em Diário Oficial do Estado e também divulgada nos endereços www.concursos.ms.gov.br e

www.pge.ms.gov.br .

Serviço

Informações ou dúvidas poderão ser obtidas, exclusivamente, pelo e-mail esap@pge.ms.gov.br .