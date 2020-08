Doações de kit de prevenção contra Covid-19 são destinadas a AACC

Há mais de 20 anos, AACC/MS contribui com o índice de cura do câncer infantil no estado - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Com o objetivo de colaborar nas medidas de prevenção contra o Covid-19, o Fort Atacadista entregou para a Associação das Crianças com Câncer (AACC/MS) 300 kits com máscaras e frascos com álcool em gel. A AACC atende e recebe crianças e adolescentes de todo o Estado, de 0 a 19 anos, e para manter os trabalhos, principalmente em tempos de pandemia, conta com a ajuda de parceiros.

Segundo a coordenadora do Voluntariado da instituição, Maria Lucia Smaniotto, o material será utilizado principalmente para as equipes que cuidam diretamente dos assistidos e suas famílias. "É com muita alegria que recebemos doações como essa, principalmente neste período tão delicado, que exige tanto cuidado", diz Maria Lucia.

Há mais de 20 anos, AACC/MS contribui com o índice de cura do câncer infantil no estado. De acordo com dados da entidade, quando a AACC/MS nasceu, em 1998, a taxa de cura do câncer infantojuvenil em Mato Grosso do Sul, era de apenas 10%. Em 22 anos, essa taxa subiu para 70%. O resultado foi possível graças ao trabalho feito em parceria com o Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (Cetohi).

Para a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, a entrega serve como um incentivo para que outras empresas possam se solidarizar com a situação de muitas entidades que tiveram redução de apoio com a pandemia. "Cada um, ajudando um pouco, pode fazer muito na vida de quem precisa. Quando realizamos uma entregas sociais, nossa intenção, além de ajudar quem precisa, é incentivar que outras pessoas sigam nessa corrente de solidariedade", afirma.

A maior parte do trabalho realizado pela AACC é feita por voluntários. Atualmente são cerca de 370 voluntários ativos, que trabalham na Casa de Apoio, no atendimento aos assistidos e também nos eventos realizados pela instituição. Para se ter do público atendido, apenas em 2019, 667 crianças e adolescentes foram assistidos, o que corresponde a 22.983 atendimentos multiprofissionais, 31.380 refeições, 6276 hospedagens em nossa Casa de Apoio. No Cetohi ocorreram 5387 consultas e 537.

Para conhecer melhor o trabalho da Associação das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul, acesse o site www.aacc-ms.org.br ou confira as redes sociais da instituição: no Instagram, @aacc_ms e no Facebook, www.facebook.com/eusouaaccms. Ou ainda entre em contato pelo telefone (67) 3322-8000, que também funciona como WhatsApp.