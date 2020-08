Diferentes formas de saborear o café

Produtos Starbucks no Fort Atacadista - (Foto: Divulgação/Fort)

Ele se tornou o centro das atenções na vida do brasileiro, desde o café da manhã, uma reunião de negócios, para uma pausa na rotina ou até para melhorar a concentração nos estudos. A bebida mais queridinha do Brasil faz parte da rotina e chega a ser praticamente um ato cultural. Não é para menos. Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), o Brasil é o segundo maior consumidor mundial da bebida. Só perde para os Estados Unidos.

De olho no mercado, uma das estratégias do Fort Atacadista na capital, para atrair os consumidores amantes da bebida, foi trazer uma das marcas mais estilosas para perto do campo-grandense. A novidade são as cápsulas de café do Starbucks, a famosa marca de cafeterias norte-americana. Segundo a coordenadora de marketing regional, Rafaellen Duarte, as cápsulas chegam para compor o mix de mercadorias oferecidas pela rede. “Temos grande variedade de produtos e com a chegada do Starbucks em nossas unidades, poderemos oferecer uma experiência atrativa de compra”, pontua.

Em cápsulas, torrado, em grão ou moído, o que conta mesmo é inovar na hora de servi-lo. Desde seu preparo puro à combinações na culinária, o café pode ganhar novos sabores. A barista e docente do Senac Turismo e Gastronomia, Patricia Grimm Ayres, traz algumas dicas que podem incrementar a bebida para agradar a toda família. “O café é super versátil, basta usar a imaginação e apreciar essa bebida maravilhosa”, diz.

A barista e docente do Senac Turismo e Gastronomia, Patricia Grimm Ayres

Originalidade e sabor: tem gente que ainda tem dificuldade em tomar a bebida pura mas, evitar adoçar o café vai possibilitar degustar a bebida de forma mais natural. O açúcar mascara o sabor original, dificultando apreciar todas a notas aromáticas dele.

Frescor que vale ouro: quem ama a bebida, sempre está com o “bule” cheio. Aqui o segredinho é preparar o café na hora de tomá-lo. Isso vai garantir o frescor da bebida e torná-la sempre especial.

Um toque a mais: uma estratégia valiosa para incrementar o gosto usar um um pauzinho de canela junto ao pó de café na hora de coá-lo.

Uma doce combinação: e que tal saborizar um simples brigadeiro? Além dos ingredientes tradicionais como leite condensado, chocolate em pó e manteiga, basta adicionar 50 ml de um bom café bem forte e fazer o modo de preparo tradicional.

Pavê (e para comer): outra ideia é, ao fazer um pavê de chocolate, ao invés de molhar os biscoitos em uma calda de leite com chocolate, embeber os biscoitos em uma calda de café. Fica divino.

Um toque gourmet no filé: e para ousar ainda mais, vale fazer um medalhão de filé mignon com um molho de grãos de café que vai elevar o prato ao patamar de grandes chefs de cozinha.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, o cliente pode aproveitar o mix de produtos e levar para casa diferentes marcas e opções de café. Os produtos Starbucks são uma exclusividade da loja Coronel Antonino, no seguinte endereço:

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica