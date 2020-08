Dia dos Pais: Comper oferece garrafas de vinhos e sacolas térmicas personalizadas

Os papais serão homenageados com sacolas térmicas personalizadas diante de compras acima de 100 reais em carnes nobres Nobratta com selo Comper de qualidade - (Foto: Reprodução)

Nas compras acima de 100 reais em vinhos, os clientes poderão personalizar uma garrafa com a frase 'Feliz Dia dos Pais' ou o nome do papai, neste sábado (8), nas lojas Jardim dos Estados, Spipe Calarge e Brilhante, das 10h às 13h, e das 17h às 20h. A ação é alusiva ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, sendo que esses heróis também podem ser homenageados com sacolas térmicas personalizadas diante de compras acima de 100 reais em carnes nobres Nobratta com selo Comper de qualidade, mas nesse caso só no Hiper Center Jardim dos Estados.

Suellen Targon, analista de marketing do Comper, ressalta que a ação visa garantir novas experiências para os clientes que querem homenagear seus pais com criatividade e bom gosto. "A arte trabalha com elementos que usam e abusam da criatividade. Nesse caso, contratamos três artistas locais que trabalham com hand lettering [arte de desenhar letras de maneira criativa] e estabelecemos duas opções de escolha, que são nome ou a frase de feliz dos pais".

A artista Fernanda Calixto (@typecalix), 29 anos, pratica a arte de hand lettering desde 2016, porém só neste ano criou perfil exclusivo para isso no Instagram. "Como no hand lettering eu trabalho com diferentes variações de letras, crio composições a partir de variados desenhos das letras e em meio a estilos diferentes, vou me aperfeiçoando cada vez mais. Para as customizações que farei nas sacolas térmicas e garrafas de vinho no Comper Jardim dos Estados, já defini a fonte e criei composição".

Já o artista Harry Almeida (@harryalmeidas), 28 anos, que fará customizações em garrafas de vinho no Comper Brilhante, é apaixonado por letras e caligrafia desde criança e começou a se profissionalizar em hand lettering há dois anos. "Hoje o carro-chefe do meu trabalho são balões de aniversário com frases de 'happy birthday' ou 'feliz aniversário', chalk board (fundo preto semelhante a uma lousa negra preenchido com frases, mensagens e letras de música escritas a mão) em salas, escritórios, áreas gourmet. Essa iniciativa do Comper é muito bacana, pois além de valorizar os artistas locais, garante presentes bastante originais aos pais".

Na loja Spipe Calarge, o publicitário e artista Francisco Joaquim, 29 anos, vai customizar garrafas de vinho e, conforme ele, como a frase já foi estabelecida, tudo fica pronto numa média de 15 minutos. "Essa parceria que o Comper fez conosco é uma forma de trazer os consumidores para perto de nossas marcas, ainda mais em tempos de pandemia, garantindo assim uma grande visibilidade ao nosso trabalho", conclui.