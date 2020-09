Dia do cachorro-quente: Fort Atacadista traz estilo americano para celebrar o dia

O menu também traz pizza de muçarela e calabresa, porção de batata frita, refrigerantes, sucos, além de água com e sem gás - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Quem não gosta de um bom cachorro-quente? Hoje (9) é conhecido como "Hot Dog Day", e apesar da diferença em casa região, o cachorro-quente é o mesmo em todos os lugares. Como forma de comemorar essse dia, o Fort Atacadista da unidade Coronel Antonino está disponibilizando uma variedades para quem queira comemorar o dia.

Aos que querem economizar, há versões "combo", com preços únicos, para quem comprar as combinações: hot dog, batata frita e refrigerante; hot dog, batata frita e suco de laranja; hot dog, batata frita e suco de uva; hot dog e refrigerante; hot dog e suco de laranja; e hot dog e suco de uva. Para essa data, em especial, o Fort Dog fará promoção de preços. o combo hot dog, batata frita e refrigerante, de R$ 12,90 por R$ 9,90 e aos clientes que possuem o cartão Vuon Card, o valor sai ainda mais em conta: R$ 7,90.

O menu também traz pizza de muçarela e calabresa, porção de batata frita, refrigerantes, sucos, além de água com e sem gás. Além de trazer ainda alternativas mais leves, como a salada brasileira e a salada de rúcula com tomate seco. O gerente regional do Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul, Aguimar Santana, ressalta a comodidade que a lanchonete passa a oferecer aos clientes do Fort Atacadista.

Acredita-se que o cachorro quente foi criado em 1884, em Nova York, nos Estados Unidos

"O consumidor dispõe de acesso fácil e amplo estacionamento, podendo, também, fazer simultaneamente as compras no atacarejo e um lanche no Fort Dog, com várias opções de pagamento, em dinheiro, crédito, débito e até mesmo pelo Vuon, do próprio Grupo Pereira", pontua.

Comemoração - Acredita-se que o cachorro quente foi criado em 1884, em Nova York, nos Estados Unidos. Quem teve a grande sacada da combinação que hoje é conhecida mundialmente, foi um imigrante alemão. Quase 140 anos depois, a iguaria ganhou mais ingredientes que somente o pão e salsicha. É possível encontrar o "dogão" para degustar com batata palha, purê de batata, repolho, queijo-ralado, milho, alface, entre outros ingredientes que foram acrescentados ao original, além das opções veganas que também surgiram para agradar todos os gostos.

Serviço

Fort Dog

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.

Local: Fort Atacadista Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica, Campo Grande-MS