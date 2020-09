Detran-MS participa da primeira capacitação online de formação de agentes de fiscalização

Agentes de Fiscalização de Trânsito estão tendo capacitação online - (Foto:Divulgação/SECOM GOV MS)

Seguindo o protocolo do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e Cetran (Conselho Estadual de Trânsito do Estado) quanto a realização de cursos durante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), pela primeira vez a capacitação de agentes de Fiscalização de Trânsito está acontecendo de forma presencial e a distância. O setor de Educação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), está presente no curso com o tema ética profissional e cidadania no trânsito, com doze horas de curso. De forma simultânea, agentes de cinco cidades do Estado estiveram presentes na aula da última quinta-feira (3).

A ministrante do tema e gestora em Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andréa Moringo, explicou sobre os conceitos, definições da ética profissional e cidadania no trânsito. “Estamos nos adaptando para que todos possam estar formados e efetivamente prontos para assumir os cargos. Considerando que foi a primeira experiência, tanto para os alunos quanto para mim, tivemos muitos feedbacks positivos”, finaliza.

Os módulos online do curso estão sendo realizados pela ferramenta google meats. A capacitação terá duração de dois meses, com carga horária de 200 horas/aula divida em dez módulos que abordarão conhecimentos teóricos e práticos de legislação de trânsito, defesa pessoal, o papel educador no trânsito, ética e cidadania, entre outros.

A coordenadora de Educação para o Trânsito, Caroline Cruz Feliciano, comenta que o momento de adaptação tem sido positivo. “Estamos nos adaptando para que todos possam estar formados e efetivamente prontos para assumir os cargos. Considerando que tem sido a primeira experiência, tanto para os alunos quantos para os ministrantes nesta modalidade, já recebemos muitos feedbacks”, finaliza.

Caroline frisa que embora a Portaria previsse nove modalidades, fizeram questão de incluir mais uma para que todos os agentes acompanhassem os mesmos módulos dos anos passados. “Embora tenha estendido alguns assuntos, a Portaria não priorizou outros, como o primeiros socorros, que não tem mais. Por isso fizemos um módulo extra para poder abordar tudo que tem sido lecionado”, conclui.

Ao final de cada módulo, os agentes passam por uma avaliação pelo profissional que ministrou o curso. A modalidade prática será em Três Lagoas e em algumas localidades, de maneira externa, na própria via da cidade.

A ação é realizada pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria Municipal de Transporte e Trânsito.

Viviane Freitas, Detran-MS