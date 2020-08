Detran-MS implementa sistema para pagamento de guias por cartão de débito - (Foto: Edemir Rodrigues)

Ao realizar um serviço nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), os clientes se deparam com dificuldades na hora de pagar guias e tributos, isso porque atualmente só é aceito dinheiro em espécie ou cartão do Banco do Brasil. Essa realidade começa a mudar a partir de hoje. Seguindo a linha modernização e digitalização, o Detran-MS lançou nesta quinta-feira (27) um sistema que permite o pagamento das guias no ato do atendimento utilizando cartões de débito de qualquer banco, incluindo os digitais.

A agência do Detran-MS no Shopping Campo Grande já está oferecendo a facilidade e o tempo dos atendimentos presenciais tem diminuído consideravelmente. Com todas as medidas de higiene na manipulação do equipamento, o pagamento no cartão de débito é realizado no próprio guichê de atendimento, evitando que o cliente se desloque a um correspondente bancário ou tenha que sair da agência para sacar dinheiro.

Para Rudel, inovação tecnológica traz maior agilidade

Outra novidade é o tempo da baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento], que antes demorava até três horas para bancos não conveniados e agora será realizado em menos de dez minutos.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, esteve no lançamento da nova ferramenta e para ele, a inovação tecnológica traz maior agilidade aos serviços prestados, o que tem sido buscado desde o início de sua gestão. “Temos trabalhado muito para garantir a agilidade e a eficiência dos serviços e essa nova facilidade é mais um caminho para alcançar o objetivo”, comenta.

Rudel explica que por se tratar de um serviço extremamente novo, a fase de teste é essencial para identificar e corrigir as falhas. “Nossa equipe está totalmente empenhada para a execução do serviço, corrigindo eventuais falhas para que essa facilidade passe a ser realizada em todas as agências do Estado” conclui.

A enfermeira Juliana Vasconcelos Leite, foi uma das primeiras clientes a utilizar o novo serviço e aprovou o sistema. “O serviço foi realizado de forma rápida e prática. Com certeza um avanço pela facilidade e rapidez, pois o fato de sair da agência para sacar dinheiro e retornar era ruim”, finaliza.