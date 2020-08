Deslizamento no Morro da Mangueira atinge residências; ninguém ficou ferido

Deslizamento no morro da Mangueira - (Foto: Reprodução - TV Globo)

Um deslizamento no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, provocou a interdição de 12 residências e deixou pelo menos sete famílias desalojadas. O incidente aconteceu por volta de 3h15 da madrugada desta sexta-feira, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A corporação informou que foi acionada às 3h17.

Bombeiros de dois quartéis - Vila Isabel e Benfica - se deslocaram para a comunidade, e até às 9h30 da manhã continuavam trabalhando na área.

A Defesa Civil do município também está no local, e isolou preventivamente a área atingida.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), as equipes aguardam a retirada do material que deslizou para avaliar o estado estrutural das residências.

Técnicos da Geo-Rio estão no local para tentar identificar as causas do deslizamento.

A suspeita inicial é de vazamento de alguma tubulação, uma vez que não chove no Rio já há alguns dias.