Defesa Civil e bombeiros montam base contra incêndios na Mantiqueira - (Foto: Ernesto Carriço/Estadão Conteúdo)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros instalaram uma base operacional no aeroporto de São João da Boa Vista para combater os incêndios florestais na região da Serra da Mantiqueira. O fogo começou no fim de semana e queimou áreas nos municípios de Águas do Prata e São João da Boa Vista.

A estrutura do Corpo de Bombeiros entrou em funcionamento ontem (9) com dois helicópteros que auxiliam as equipes em terra, fornecendo informações sobre a situação do fogo. Um avião agrícola também está ajudando nos trabalhos. No combate às chamas, as equipes da Defesa Civil e dos bombeiros, que contam com 150 pessoas, estão sendo ajudadas por 40 voluntários da região.

Na tarde de hoje (10), o governador de São Paulo, João Doria, fará um sobrevoo para avaliar a situação na região.

Ontem (9), a prefeitura de Águas do Prata informou que a maior parte do fogo que atingia o Parque Estadual localizado no município havia sido contido, com extinção de 70% das chamas.

Em São João da Boa Vista um centro universitário montou um hospital de campanha veterinário para cuidar dos animais feridos.