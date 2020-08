De forma gratuita, professor de Química tira dúvidas de vestibulares e ENEM em lives semanais

O professor Guilherme Vargas tem organizado semanalmente aulas online grátis de Química em seu canal no Youtube - (Foto: Divulgação)

Para facilitar a vida de quem pretende ter um bom resultado no ENEM ou no vestibular em 2020, o professor Guilherme Vargas tem organizado semanalmente aulas online grátis de Química em seu canal no Youtube.

As aulas acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas (horário de Brasília) e abordam conteúdos normalmente cobrados no ENEM e outros exames importantes no país. Para que essas aulas tivessem um caráter mais acessível, Guilherme decidiu ministrá-las em lives, que duram cerca de 1 hora. "Durante esse tempo, resolvemos juntos questões dos principais vestibulares do país, uma ótima forma de aplicar o conteúdo e tirar dúvidas", explica.

Os temas são definidos pelos espectadores que, toda semana votam em enquetes nas redes sociais do professor escolhendo o assunto do próximo encontro. "Isso torna a aula mais atraente. Os alunos normalmente escolhem assuntos com os quais têm certa dificuldade e precisam se aprofundar mais", pontua.

Pioneiro - Com a pandemia, houve um "boom" nas aulas online em todo o mundo, mas já há algum tempo o professor Guilherme aposta nesse formato. Desde 2015, ele resolveu extrapolar o limite físico da sala de aula e fundou o canal “Química em Foco”, no YouTube, pensando em levar a cada vez mais alunos do Brasil (e mundo) afora conhecimentos sobre Química, sempre pensando nos conhecimentos curriculares e com foco no ENEM e vestibulares. O canal, que tem pouco mais de 5 anos, tem mais de 245 mil inscritos. "Uso uma linguagem simples, próxima dos alunos, para que eles aprendam de verdade e entendam que Química pode ser muito mais fácil e divertido do que eles imaginam", explica.

Serviço

Para conferir as aulas do professor Guilherme Vargas, basta acessar:

https://www.youtube.com/channel/UC17x1LZINMcgJRrbeZ-Lvow

ou ainda pelo site https://quimicaemfoco.com.br/

Para saber mais, basta ficar de olho em suas redes sociais, como o Instagram @profguilhermevargas.