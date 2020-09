Das 156 escolas particulares que oferecem educação infantil em Campo Grande, apenas 54 retomam as aulas hoje

Sala de aula vazia - (Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

Após muita espera por parte dos pais e até mesmo dos alunos, as aulas presenciais na rede particular de ensino estão de volta hoje (21) em Campo Grande. Conforme o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (Sinepe-MS), das 156 escolas que oferecem a educação infantil na Capital, 54 vão retomar as aulas nesta segunda-feira.

“É bom lembrar que o decreto está permitindo o retorno a partir do dia 21, não quer dizer que todas são obrigadas a voltar hoje. Muitas vão reabrir no decorrer da semana”, afirma a presidente Maria da Glória Paim Barcellos ao portal A Crítica.

Ela acrescenta que a escola que retomar o ensino presencial terá que fazer a formalização a decisão. “O importante nesse contexto, é que a escola que voltar terá que protocolizar na Prefeitura um termo de compromisso, de que vai cumprir todas as medidas de biossegurança. Esse plano vai ditar as regras e normas para as atividades da proposta pedagógica da escola sejam da entrada até a saída”, ressalta. A partir do momento que a escola protocolizar, a vigilância fará visitas para saber se todas as medidas estão sendo cumpridas.

A presidente ainda reforça que os pais que não se sentirem seguros em mandar as crianças para escola poderá optar pela continuação da educação remota. “Antes do retorno presencial, as crianças estavam com atividades remotas. A partir de agora, as escolas vão oferecer aos pais a opção de continuar com o ensino remoto ou presencial. Os pais é que vão decidir se os filhos vão para a escola ou continuarão estudando de casa”, afirma.

Decreto - O decreto foi publicado no último dia 14 e confirma o retorno das aulas presenciais de berçários e escolas particulares de ensino infantil para esta segunda-feira.

No decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), “o retorno das aulas presenciais na rede particular de ensino, no âmbito do município de Campo Grande, será gradual e obedecerá ao cronograma a ser estabelecido em ato do Chefe do Executivo, em estrita observância às regras estabelecidas neste Decreto”.

Para a volta, as escolas terão que respeitar uma capacidade máxima de 30% dos alunos por sala de aula, distanciamento de 1,5 metros entre as carteiras, os horários de entrada e saída deverão ser escalonados para evitar aglomerações, disponibilizar dispositivos de álcool em gel para limpeza das mães, carteiras e outros utensílios deverão ser constantemente higienizados, entre outros pontos.

A comissão vai voltar a se encontrar no dia 28 para mais uma reunião.