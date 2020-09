Curso de Medicina da UEMS é reconhecido

Fachada da UEMS - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Conselho Estadual de Educação, reconheceu o Curso de Bacharelado em Medicina, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A primeira turma irá concluir o curso neste ano de 2020, já formando médicos que passaram pelo processo de formação inserido na comunidade e no Sistema Único de Saúde.

Para a presidente do Centro Acadêmico de Medicina Estadual (CAME), Carolina Molina Max, esse reconhecimento significa a concretização dos esforços do discentes e docentes para construção do curso.

Criado em 2015, o curso é sediado na Unidade de Campo Grande e possui hoje 280 alunos em seis turmas. Entre as características da formação do curso de Medicina da UEMS, está a atuação em contextos diferenciados, valorizando sempre as necessidades de saúde da população e seus valores éticos e culturais.