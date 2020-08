Cufa oferece testes rápidos de covid-19 a moradores de comunidades

Uma ação social vai disponibilizar testes rápidos de detecção de covid-19 para 500 moradores das comunidades de Paraisópolis e da Brasilândia, na capital paulista, neste final de semana, nos dias 15 e 16 de agosto, respectivamente - (Foto: Divulgação/Cufa)

Uma ação social vai disponibilizar testes rápidos de detecção de covid-19 para 500 moradores das comunidades de Paraisópolis e da Brasilândia, na capital paulista, neste final de semana, nos dias 15 e 16 de agosto, respectivamente. As pessoas a serem testadas foram selecionadas por sua maior exposição à doença e por seus riscos.

A Health Control Assistant (HCA), startup de saúde, é a responsável pela operacionalização dos testes que foram doados pela empresa de tecnologia Officer à Central Única das Favelas (Cufa), que distribuiu a aplicação dos exames em quatro favelas. A iniciativa faz parte da campanha Cufa Contra o Vírus, que já realizou diversas lives e ações sociais, recebeu mais de 11 mil toneladas de alimentos e R$150 milhões em doações, além de álcool em gel e máscaras.

No dia 1º de agosto, aconteceu a primeira ação no Parque Santo Antônio, que testou 250 moradores da comunidade. No último sábado (8), mais 250 moradores de Heliópolis foram testados. Para finalizar, 250 moradores de Paraisópolis e 250 da Brasilândia serão os últimos a realizarem os testes.

Os representantes da Cufa ficaram responsáveis pela organização dos escolhidos para serem testados, seguindo uma base cadastral para determinar as prioridades de atendimento, principalmente os grupos que estão atuando na linha de frente de todas as ações realizadas pela organização. Os testes estão agendados para ocorrer das 9h às 17h no sábado e no domingo.

A startup de saúde é a responsável pelo procedimento que envolve a triagem, o teste doado, o monitoramento e controle da covid-19, que ocorre por meio da ferramenta HCA, permitindo o armazenando os dados, emissão de alertas, orientações e sugestões de ações a serem tomadas.