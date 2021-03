Credenciados da Escolagov podem receber até R$ 140 por hora/aula

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) realiza, até o dia 31 de março, seleção de pessoas físicas prestadoras de serviços, incluindo os servidores públicos estaduais, para atender as ações desenvolvidas pela instituição de ensino.

O interessado pode se inscrever em até três das 236 subáreas de atuação com até três funções para cada área ou somente em até duas atividades, são elas:

A remuneração para o desempenho de cada função é de acordo com a formação. Quem possui graduação receberá R$ 60; especialização R$ 90; mestrado R$ 120 e doutorado R$ 140, por hora/aula. Já as atividades possuem outros valores de remuneração. Intérprete de Libras receberá R$ 60 por hora e o revisor de texto receberá R$ 10 por lauda.

Para participar, é necessário possuir graduação de nível superior, ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, possuir 18 anos completos, estar quite com as obrigações militares (no caso do sexo masculino) e residir em Mato Grosso do Sul.

Além dos requisitos básicos, o candidato também deverá anexar documentos que comprovem a experiência docente ou técnica na área de interesse e da experiência nas atividades, assim como a comprovação da escolaridade e/ou outros cursos.

Como o processo seletivo está sendo realizado de forma 100% on-line, para conferir o Edital na íntegra, todos os anexos e efetuar a inscrição, basta acessar o site www.escolagov.ms.gov.br – menu “Processo Seletivo”.

Cabe salientar que é de suma importância a leitura do edital completo e de todos os anexos antes da realização da inscrição para que não haja equívocos no cadastro. Em casos de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Escolagov no telefone (67) 3321-1600.

Ana Letícia Gaúna, SAD