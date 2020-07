Corumbá concentra 66% dos incêndios florestais no Estado

A quantidade é a maior registrada em 22 anos de monitoramento - (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Corporação de Bombeiros de Corumbá, a 419 km de Campo Grande, mantém trabalho frente as queimadas no Pantanal. A Baía do Tuiuiú, a 20km do município, recebeu intensa ação nesta quarta-feira (22) com o reforço de seis brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de oito bombeiros referentes às unidades de Jardim e Aquidauana.

Do total de queimadas no Estado este ano, 3.548, Corumbá segue liderando ao concentrar cerca de 2.370, ou seja, uma média de 66% de focos de calor segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ademais, entre janeiro e julho, o índice de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul aumentou 86% em relação ao ano passado.