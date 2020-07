Corumbá amanhece com fumaça cobrindo principais vias da cidade

Quem estava no trânsito, relatou a dificuldade de se locomover, pois teve a visão bem comprometida - (Foto: Reprodução G1 MS)

Corumbá, a 420 km de Campo Grande, amanheceu nesta terça-feira (28) com fumaça dos incêndios florestais, cobrindo as principais vias do município. Quem estava no trânsito, relatou a dificuldade de se locomover, pois teve a visão bem comprometida.

O que acontece em Corumbá não é mais novidade, visto que uma ação desencadeada pelo Governo do Estado com o apoio das Forças Armadas e Ibama - vem eliminação e controle dos focos de calor que se propagam pelo Pantanal e que se estendem desde a divisa de Corumbá com Mato Grosso ao Forte Coimbra, na fronteira com o Paraguai. Atualmente a cidade é a que mais registra focos de incêndios no País, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Atualmente a cidade é a que mais registra focos de incêndios no País, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - (Foto: Reprodução G1 MS)

São quatro helicópteros estão levando combatentes até os focos. Estão programadas mais três decolagens ainda hoje. A aeronave é a única no Brasil que tem toda a estrutura para lançar água em incêndios florestais, com capacidade para levar até 12 mil litros de água.