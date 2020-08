Coreia do Sul e China retomam planos de realizar cúpula de líderes - (Foto: Divulgação)

Representantes dos governos da Coreia do Sul e da China reafirmaram neste sábado planos de organizar uma cúpula entre seus líderes "o quanto antes". De acordo com informações do gabinete presidencial sul-coreano, o plano é realizar o encontro assim que as preocupações com o novo coronavírus diminuírem.

Em uma reunião na cidade portuária sul-coreana de Busan, o diplomata chinês Yang Jiechi e o conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Suh Hoon, também discutiram o impasse internacional sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e o aumento das tensões entre Washington e Pequim, informou o escritório da presidência sul-coreana em comunicado.

Yang, por sua vez, prometeu "comunicação e cooperação constantes" com a Coreia do Sul e apoio aos esforços para desnuclearizar a Península Coreana.

O governo do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, tem buscado melhorar as relações bilaterais com a China, que estão tensas desde 2017, quando o país aceitou a instalação de um sistema antimísseis dos EUA em seu território. Moon esperava receber o presidente chinês Xi Jinping em Seul no primeiro semestre, mas a disseminação do covid-19 impediu a visita.