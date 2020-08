Contribuição do Currículo de Referência do Ensino Médio está disponível até 5 de Agosto

Agora, na etapa final de construção do Referencial, está aberta a fase de consulta para pontuações e sugestões por parte dos educadores de todo o Estado. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Elaborado por profissionais da educação de todo o Estado desde abril de 2019, à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Referencial será utilizado como norteador do Ensino Médio e já passou por importantes etapas desde o início, como a Consulta Pública em outubro do ano passado.

Nesta fase, iniciado na última quarta-feira (29.07), o período é de consulta e contribuição para a construção do Currículo de Referência de MS – Etapa do Ensino Médio. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo pelo canal da Secretaria de Estado de Educação (SED) no Youtube e marcou a abertura do espaço que disponibiliza o acesso ao documento até o dia 05 de agosto.

Durante a construção do currículo, mais de 30 profissionais já estiveram envolvidos na escrita do documento. Hoje, além da equipe de gestão, o grupo responsável pela fase final de elaboração conta com quatro coordenadores de Área e 17 redatores.

Contribuições

Agora, na etapa final de construção do Referencial, está aberta a fase de consulta para pontuações e sugestões por parte dos educadores de todo o Estado. Para participar, é necessário acessar o link do formulário onde é possível encontrar outras informações e o documento na íntegra. As contribuições podem ser enviadas até o dia 05 de agosto de 2020.

Clique aqui e acesse o formulário.