Consultorias gratuitas para negócios da gastronomia de MS

Chef Marcílio Galeano e consultor Sérgio Molinari vão orientar empresários - (Foto: Divulgação)

Pequenos negócios que atuam na alimentação fora do lar já podem se inscrever para consultorias gratuitas específicas para o segmento. O Sebrae/MS, por meio do programa Sebrae Orienta, oferta soluções exclusivas e totalmente on-line para auxiliar os empresários a crescerem mais.



A instituição selecionou dois profissionais renomados no mercado da Gastronomia para orientar os empresários: Marcílio Galeano, consultor executivo de gastronomia da MG Soluções Gastronômicas, chef executivo e proprietário do Maracutaia Boteco e do restaurante Las 4 Vacas; e Sérgio Molinari, administrador de empresas e fundador da Food Consulting, uma das principais consultorias especializadas em Food Service no Brasil.



São duas consultorias exclusivas para o setor. A primeira, “Bares e Restaurantes: produção e posicionamento através do marketing”, abordará os temas cardápio criativo, orientação sobre as fichas técnicas, como vender mais no iFood e como se posicionar no mercado por meio do marketing.



Já a segunda, “Aconselhamento estratégico para negócios de alimentação”, abordará indicadores de desempenho; resultados individuais nas pesquisas com consumidores; decisões estratégicas, investimentos, inovação, tecnologia e marketing e experiências ao consumidor.



Inscrições

Os interessados devem se inscrever por meio do link: bit.ly/SebraeOrientaAlimentacao. Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae, pelo número 0800 570 0800.